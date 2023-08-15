Трампу висунули звинувачення у четвертій кримінальній справі

Трампу висунули звинувачення у четвертій кримінальній справіЧитати цю новину російською мовою
Велике журі присяжних у штаті Джорджія визнало, що колишній президент США Дональд Трамп може бути причетний до спроби переглянути підсумки президентських виборів у 2020 році.
Як зазначило ВВС, це четверта кримінальна справа, яка розслідується щодо 45-го президента США.
Трампу пред’явлено звинувачення за 11 пунктами, у тому числі у змові з метою фальсифікації, спробі схилити посадову особу до порушення присяги, а також у порушенні закону про злочинні організації.
Крім Трампа звинувачення висунуто ще 18 особам, серед них – колишній голова апарату Білого дому, соратник Трампа Марк Медоуз, особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, співробітник міністерства юстиції Джеффрі Кларк, юрист та консультант Трампа Джон Істман.
Трампу вже пред’явлено звинувачення у трьох інших справах — про змову з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року, незаконне утримання секретних документів та фальсифікацію звітності для приховування виплати грошей за мовчання порнозірці.
Приводом для чергових звинувачень став телефонний дзвінок у січні 2021 року, під час якого Трамп пропонував держсекретарю-республіканцю Джорджії Бреду Раффенспергеру допомогти «знайти 11 780 голосів».
Джо Байден виграв у Джорджії, отримавши 306 голосів колегії виборців проти 232 голосів Трампа.
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- 15.08.2023 07:26
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