Трампу висунули звинувачення у четвертій кримінальній справі

Велике журі присяжних у штаті Джорджія визнало, що колишній президент США Дональд Трамп може бути причетний до спроби переглянути підсумки президентських виборів у 2020 році.

Як зазначило ВВС, це четверта кримінальна справа, яка розслідується щодо 45-го президента США.

Трампу пред’явлено звинувачення за 11 пунктами, у тому числі у змові з метою фальсифікації, спробі схилити посадову особу до порушення присяги, а також у порушенні закону про злочинні організації.

Крім Трампа звинувачення висунуто ще 18 особам, серед них – колишній голова апарату Білого дому, соратник Трампа Марк Медоуз, особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, співробітник міністерства юстиції Джеффрі Кларк, юрист та консультант Трампа Джон Істман.

Трампу вже пред’явлено звинувачення у трьох інших справах — про змову з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року, незаконне утримання секретних документів та фальсифікацію звітності для приховування виплати грошей за мовчання порнозірці.

Приводом для чергових звинувачень став телефонний дзвінок у січні 2021 року, під час якого Трамп пропонував держсекретарю-республіканцю Джорджії Бреду Раффенспергеру допомогти «знайти 11 780 голосів».

Джо Байден виграв у Джорджії, отримавши 306 голосів колегії виборців проти 232 голосів Трампа.