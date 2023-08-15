Брянський губернатор заявив про спробу вторгнення диверсантів з України

Російські силовики нібито запобігли проникненню в Брянську область диверсійно-розвідувальної групи з України.

Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз. Він уточнив, що спроба прориву сталася біля села Курковичі Стародубського муніципального округу.

За словами Богомаза, постраждав працівник та загинула тварина сільгосппідприємства. Також отримали пошкодження виробничі приміщення та автомобіль.

Також губернатор додав, що вторгнення нібито вдалося припинити спільні зусилля військових, прикордонників ФСБ і спецназу Росгвардії. Міноборони та інші відомства ситуацію не коментували.

Село Курковичі знаходиться за два кілометри від кордону з Чернігівською областю України. Воюючі на боці ЗСУ «Російський добровольчий корпус» та Легіон „Свобода Росії“, які брали на себе відповідальність за минулі вилазки до Брянської та Бєлгородської областей, про рейди на територію Росії не повідомляли.