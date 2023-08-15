Брянський губернатор заявив про спробу вторгнення диверсантів з України

Читати цю новину російською мовою
Брянський губернатор заявив про спробу вторгнення диверсантів з України
Російські силовики нібито запобігли проникненню в Брянську область диверсійно-розвідувальної групи з України.

Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз. Він уточнив, що спроба прориву сталася біля села Курковичі Стародубського муніципального округу.

За словами Богомаза, постраждав працівник та загинула тварина сільгосппідприємства. Також отримали пошкодження виробничі приміщення та автомобіль.

Також губернатор додав, що вторгнення нібито вдалося припинити спільні зусилля військових, прикордонників ФСБ і спецназу Росгвардії. Міноборони та інші відомства ситуацію не коментували.

Село Курковичі знаходиться за два кілометри від кордону з Чернігівською областю України. Воюючі на боці ЗСУ «Російський добровольчий корпус» та Легіон „Свобода Росії“, які брали на себе відповідальність за минулі вилазки до Брянської та Бєлгородської областей, про рейди на територію Росії не повідомляли.

  • 0
  • 15.08.2023 16:36
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:36
Брянський губернатор заявив про спробу вторгнення диверсантів з України
Світ
07:26
Трампу висунули звинувачення у четвертій кримінальній справі
Україна
06:57
Росія завдала масованого удару по Україні: є влучання у Дніпрі, Луцьку, Львові
Світ
20:19
Гороскоп на 15 августа для знаков зодиака, которых ждут важные события
Україна
15:19
Боротьба триває: у Києві ліквідовані нові підпільні казино
Україна
15:18
Як правильно реєструвати рахунок в ліцензованих казино України
Світ
15:17
Чому варто проходити верифікацію в онлайн казино
Україна
13:46
У розвідці розповіли чого чекати від РФ на День Незалежності України
Світ
12:00
Все платежные способы, которые предлагает сайт Мелбет
Світ
11:58
Melbet: вход, регистрация, пополнение счета
Світ
11:56
Все о том, как начать играть в Melbet casino
Світ
11:22
Путіна чекають у Туреччині найближчими днями
Україна
06:46
Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу
Світ
12:55
Під Москвою палає склад: місцеві жителі чули вибух
Світ
12:41
Російські губернатори заявили про атаки безпілотників
Україна
07:15
Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Україна
14:27
Зеленський повідомив про звільнення всіх “воєнкомів”: кого призначать
Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
14:26
Все, що потрібно знати про шпалери
Світ
13:05
8 эффективных способов, как раскрутить Телеграм канал и привлечь аудиторию: чек лист
Світ
06:48
Вночі безпілотники знову атакували Москву
Світ
15:01
Історія дербі Манчестер Юнайтед та Ліверпуль
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Україна
10:05
Казино Pin-Up продовжить працювати? КРАІЛ не позбавила ліцензії фірму, яку підозрюють у співпраці з РФ
Світ
10:02
Эксперты Profinvestment рассказали, как выбрать торгового бота для биржи

Головне

Україна
06:46
Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу
Україна
07:15
Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Світ
07:04
Москву вночі атакували безпілотники
Україна
12:21
Україна повернула з російського полону ще 22 захисника
Україна
09:49
Росіяни вдарили по Харкову з С-300
Україна
06:56
У Новоросійську пролунали вибухи: військову базу атакували морські дрони
Світ
13:26
Китай готовий до переговорів щодо України без участі Росії
Світ
13:24
Путін поїде до Туреччини на зустріч із Ердоганом
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Брянський губернатор заявив про спробу вторгнення диверсантів з України
Світ
15.08.2023 16:36
ТОР
Трампу висунули звинувачення у четвертій кримінальній справі
Світ
15.08.2023 07:26
ТОР
Росія завдала масованого удару по Україні: є влучання у Дніпрі, Луцьку, Львові
Україна
15.08.2023 06:57

Популярне

ТОР
Гороскоп на 15 августа для знаков зодиака, которых ждут важные события
14.08.2023 20:19
ТОР
Путіна чекають у Туреччині найближчими днями
14.08.2023 11:22
ТОР
Трампу висунули звинувачення у четвертій кримінальній справі
15.08.2023 07:26

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг