Безпілотник знов атакував «Москва-Сіті»: пробитий дах у Експоцентру

Москву знову атакував безпілотник, вночі 18 серпня вибух прогримів у районі бізнес-центру "Москва-Сіті", пошкоджено будівлю "Експоцентру".

За інформацією Baza, вибух стався недалеко від веж бізнес-центру «Москва-Сіті».

«За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник», – пише канал.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГП, БПЛА при падінні пробив дах «Експоцентру» в районі «Москви-Сіті».

Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали у зону «Експоцентру».

«Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні «Експоцентру», значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає», – заявив він.

За попередніми даними «Baza», у 8 павільйоні «Експоцентру» сталося обвалення на площі 30 кв. м.

У російському Міноборони заявили, що безпілотник намагався атакувати об’єкти у Москві і Московській області, однак «після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви».

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