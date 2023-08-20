Російська міжпланетна станція “Луна-25” розбилася об Місяць

Російська автоматична міжпланетна станція «Луна-25» припинила своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця.

Про це повідомляє пресслужба Роскосмосу.

«19 серпня відповідно до програми польоту «Луна-25» було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. Близько 14:57 години зв’язок із «Луна-25» перервався. Реалізовані 19 та 20 серпня заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв’язок результатів не дали. За результатами попереднього аналізу, у зв’язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових апарат перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця», – заявили у відомстві.

У Роскосмоcі додали, що з’ясовувати причини втрати «Луна-25» буде спеціально сформована міжвідомча комісія.