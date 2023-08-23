Індія посадила апарат на Місяць за три дні після провалу «Роскосмосу»

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Індія посадила апарат на Місяць за три дні після провалу «Роскосмосу»
Через три дні після того, як «Роскосмос» повідомив про катастрофу першої за півстоліття російської місії на Місяць, успішну посадку на супутник Землі вперше у своїй історії здійснила Індія.

Про це повідомило The Moscow Times.

Станція «Чандраян-3» з місяцеходом на борту сіла на Місяць в середу, 23 серпня, зробивши Індію четвертою місячною державою за СРСР, США та Китаєм.

Це «перемога» нової Індії, заявив прем’єр Нарендра Моді, який перебуває на саміті БРІКС. Апарат перебуватиме на Місяці два тижні.

Успіх Індії та провал Росії – це яскравий знак того, як змінилася розстановка сил у космосі: нещодавно Індія була критично залежна від допомоги Москви у розвитку своєї місячної програми, нагадує Брюс Макклінток, старший дослідник RAND Corp.

Тепер же індійці «пішли своїм шляхом», а російський космос стагнує через корупцію, погане управління та санкції, каже Макклінток.

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  • 23.08.2023 18:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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