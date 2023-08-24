Помста через приниження: Путін наказав вбити Пригожина

Російський президент Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що ватажок групи «Вагнера» Євгеній Пригожин і її засновник Дмитро Уткін, як повідомляється, загинули після того, як російські силовики збили літак, що перевозив керівництво «Вагнера» над Тверською областю.

Російське Федеральне авіаційне агентство (Росавіація) повідомило 23 серпня, що всі пасажири – Євгеній Пригожин, Дмитро Уткін, Сергій Пропустін, Євген Макар’ян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Микола Матюсєєв – загинули в авіакатастрофі разом з усіма трьома членами екіпажу.

Крім того, російські джерела стверджують, що другий літак Embraer (реєстраційний номер RA-02748), що належить «ПВК Вагнера», вилетів з Москви, але розвернувся і приземлився в московському аеропорту Остаф’єво приблизно в той самий час, коли стався удар.

Дані відстеження польотів показали, що цей другий літак прибув до Санкт-Петербурга о 18:27 і вилетів назад до Москви через 20 хвилин, прибувши, однак, о 20:02.

Аналітики вказують на те, що Міністерство оборони Росії і Кремль знищували «ПВК Вагнера» і послаблювали владу Пригожина з моменту заколоту – і вбивство вищого керівництва «Вагнера», ймовірно, було останнім кроком до ліквідації ПВК як незалежної організації.