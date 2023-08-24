Український спецназ висадився у Криму: на мисі Тарханкут пролунали вибухи

У четвер, 24 серпня, підрозділи ГУР МО здійснили висадку у Криму у рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут.

Про це заявив представник військової спецслужби Андрій Юсов.

«ГУР у взаємодії із ВМСУ провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Усі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника», – сказав він.

За повідомленням ЗМІ, у четвер з 5 ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Подробиці поки що невідомі.

Російські джерела пишуть про групу українських диверсантів, які припливли човнами та відкрили вогонь.

На мисі Тарханкут розташована російська радіотехнічна база та діють кілька радіолокаційних комплексів.