Безпілотник вночі знов атакував Москву

Російська ППО нібито збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», – написав він у Telegram.

Російські ЗМІ повідомили, що в столиці Росії вночі також тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти «Внуково» і «Домодєдово».

Також вночі 28 серпня російське Міноборони повідомило про збиття двох безпілотників над Брянською областю.

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