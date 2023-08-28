Безпілотник вночі знов атакував Москву

Безпілотник вночі знов атакував МосквуЧитати цю новину російською мовою
Російська ППО нібито збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
«Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», – написав він у Telegram.
Російські ЗМІ повідомили, що в столиці Росії вночі також тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти «Внуково» і «Домодєдово».
Також вночі 28 серпня російське Міноборони повідомило про збиття двох безпілотників над Брянською областю.
- 10
- 28.08.2023 06:55
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: