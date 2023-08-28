ЗСУ просунулися вперед у Донецькій та Запорізькій областях, – ISW

Українські сили просунулися вперед у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області та у західній частині Запорізької області.

Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські війська просуваються у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого на заході Запорізької області, а також у районі Урожайного та Роботиного, і продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку.

При цьому склад російських оборонних позицій на півдні України та неясність із їх укомплектуванням та оснащенням ускладнює прогноз того, як проходитиме наступний етап бойових дій.

За нещодавньою оцінкою ISW, відсутність у цьому районі незадіяних російських сил може свідчити про те, що наступний ешелон російських оборонних позицій може бути менш зміцненим, ніж позиції, на які вже проникли українські сили на півночі.

Російські війська витратили значну кількість сил і засобів на утримання ряду оборонних позицій, які нині прориваються українськими військами, і неясно, чи збережуть росіяни переваги, які вони мають, якщо вони не зможуть направити таку ж кількість ресурсів і особового складу на наступні рівні оборони, пишуть експерти ISW.