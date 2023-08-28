Шансів на швидке завершення війни в Україні дедалі менше, – прем’єр Чехії

Шансів на швидке завершення війни в Україні дедалі менше, – прем’єр ЧехіїЧитати цю новину російською мовою
Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив на зустрічі чеських послів у Чернинському палаці в Празі, що сценарій замороженого конфлікту в Україні стає дедалі вірогіднішим.
Про це повідомляє видання Ceske Noviny.
«Шанси на швидке вирішення затяжного замороженого конфлікту невеликі і їх стає дедалі менше. Наслідки російської агресії різноманітні і до певної міри вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні», – заявив прем’єр Чехії.
Пославшись на неназваних аналітиків, Фіала додав, що існує загроза тупикової ситуації та реальність замороженого конфлікту.
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- 28.08.2023 18:21
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