Шансів на швидке завершення війни в Україні дедалі менше, – прем’єр Чехії

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив на зустрічі чеських послів у Чернинському палаці в Празі, що сценарій замороженого конфлікту в Україні стає дедалі вірогіднішим.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

«Шанси на швидке вирішення затяжного замороженого конфлікту невеликі і їх стає дедалі менше. Наслідки російської агресії різноманітні і до певної міри вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні», – заявив прем’єр Чехії.

Пославшись на неназваних аналітиків, Фіала додав, що існує загроза тупикової ситуації та реальність замороженого конфлікту.