Путін здійснюватиме міжнародні поїздки таємно через страх арешту

Читати цю новину російською мовою
Путін здійснюватиме міжнародні поїздки таємно через страх арешту
Президент РФ Володимир Путін восени здійснить кілька зарубіжних поїздок, але Кремль не говорить про них заздалегідь «зі зрозумілих причин».

Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, уточнивши, що найближчим часом Путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Пєсков підкреслив, що організація зустрічі знаходиться на завершальній стадії і Кремль своєчасно повідомить про її точну дату та місце проведення. Проте прес-секретар утримався від коментарів щодо можливого приїзду Ердогана до Росії.

У відповідь на запитання щодо впливу рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт президента на міжнародні поїздки Пєсков підтвердив, що планування закордонних поїздок у графіку Путіна йде своїм ходом. Очікується, що перша закордонна поїздка відбудеться восени цього року.

«Ми теж у відповідні терміни про це вас інформуватимемо», — пообіцяв Пєсков.

  • 7
  • 28.08.2023 18:36
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
18:36
Путін здійснюватиме міжнародні поїздки таємно через страх арешту
Світ
18:21
Шансів на швидке завершення війни в Україні дедалі менше, – прем’єр Чехії
Україна
16:41
В чем отличаются мужские браслеты от женских
Україна
08:51
ЗСУ звільнили Роботине і йдуть на Новопрокопівку та Очеретувате, – міноборони
Україна
07:38
ЗСУ просунулися вперед у Донецькій та Запорізькій областях, – ISW
Світ
06:55
Безпілотник вночі знов атакував Москву
Світ
08:58
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Світ
15:38
США наклали санкції на росіян-викрадачів українських дітей
Україна
09:59
Росія накопичує сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман
Світ
06:51
Москву знов атакував безпілотник: було закрито всі аеропорти
Україна
15:55
ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку
Україна
08:31
Вночі росіяни двічі атакував Одещину
Україна
07:08
Крим вночі атакували 42 безпілотники
Україна
12:26
Український спецназ висадився у Криму: на мисі Тарханкут пролунали вибухи
Україна
11:36
Как Betwinner Формирует Новые Стандарты Онлайн-Гемблинга
Україна
11:33
Борьба с нелегальными казино: КРАИЛ зафиксировала 750 нелегальных сайтов
Україна
10:51
Рекордсмен по «зашкварах»: чому Микола Тищенко зникне з політичного олімпу? ЗМІ зробили свої висновки
Світ
07:03
Помста через приниження: Путін наказав вбити Пригожина
Світ
18:00
Індія посадила апарат на Місяць за три дні після провалу «Роскосмосу»
Світ
06:51
Безпілотник вчетверте за місяць влучив у “Москва-Сіті”
Світ
07:05
Трампа залишили на волі під заставу $200 тисяч
Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Світ
21:00
ЦАХАЛ встревожили утечки современного западного оружия из Украины в Иран, – СМИ
16:02
Покер для новичков: Как избежать распространенных ошибок и сделать первый шаг к победам

Головне

Світ
06:55
Безпілотник вночі знов атакував Москву
Україна
06:58
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
Україна
08:31
Вночі росіяни двічі атакував Одещину
Світ
06:54
Москву вночі атакували безпілотники: пошкоджено багатоповерхівку і автівки
Україна
11:26
У Києві пролунали вибухи: в небо здійнявся величезний стовп диму
Україна
06:46
Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу
Україна
07:15
Вночі в Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Україна
06:59
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
Світ
13:15
Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці
Світ
07:04
Москву вночі атакували безпілотники
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Путін здійснюватиме міжнародні поїздки таємно через страх арешту
Світ
28.08.2023 18:36
ТОР
Шансів на швидке завершення війни в Україні дедалі менше, – прем’єр Чехії
Світ
28.08.2023 18:21
ТОР
В чем отличаются мужские браслеты от женских
Україна
28.08.2023 16:41

Популярне

ТОР
У Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку
27.08.2023 08:58
ТОР
Росіяни вдарили по Україні ракетами: в Києві відпрацювала ППО
27.08.2023 06:58
ТОР
ЗСУ звільнили Роботине і йдуть на Новопрокопівку та Очеретувате, – міноборони
28.08.2023 08:51

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг