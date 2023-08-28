Путін здійснюватиме міжнародні поїздки таємно через страх арешту

Президент РФ Володимир Путін восени здійснить кілька зарубіжних поїздок, але Кремль не говорить про них заздалегідь «зі зрозумілих причин».

Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, уточнивши, що найближчим часом Путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Пєсков підкреслив, що організація зустрічі знаходиться на завершальній стадії і Кремль своєчасно повідомить про її точну дату та місце проведення. Проте прес-секретар утримався від коментарів щодо можливого приїзду Ердогана до Росії.

У відповідь на запитання щодо впливу рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт президента на міжнародні поїздки Пєсков підтвердив, що планування закордонних поїздок у графіку Путіна йде своїм ходом. Очікується, що перша закордонна поїздка відбудеться восени цього року.

«Ми теж у відповідні терміни про це вас інформуватимемо», — пообіцяв Пєсков.