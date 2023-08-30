Росія вдарила по Україні ракетами: в Києві є загиблі

Вночі 30 серпня Повітряні сили повідомили про пуск ворогом крилатих ракет по Україні з бомбардувальників Ту-95мс.

Згодом в КМВА повідомили про роботу ППО. У столиці та області пролунало багато вибухів.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення, та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі.

За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

Згодом Кличко додав, що за однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків.