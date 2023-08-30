Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено

Чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Два з пошкоджених літаків спалахнули. Російські телеграм-канали пишуть, що в атаці на аеродром брало участь близько 20 безпілотників.

На 30 серпня в аеропорту Пскова скасували всі рейси доти, доки не з’ясують стан злітно-посадкової смуги. Губернатор Михайло Ведерніков заявив, що у четвер «аеропорт відновить свою роботу у штатному режимі».

Міжнародний аеропорт Пскова є аеродромом спільного базування, там дислокується 334 авіаційний полк.

За даними «Псковської губернії», після атаки дронів сталася пожежа на території військової частини 64044, це 2-а бригада спецназу ГРУ.

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