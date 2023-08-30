Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкоджено

Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові: чотири літаки пошкодженоЧитати цю новину російською мовою
Чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.
Про це повідомило ТАСС із посиланням на екстрені служби.
Два з пошкоджених літаків спалахнули. Російські телеграм-канали пишуть, що в атаці на аеродром брало участь близько 20 безпілотників.
На 30 серпня в аеропорту Пскова скасували всі рейси доти, доки не з’ясують стан злітно-посадкової смуги. Губернатор Михайло Ведерніков заявив, що у четвер «аеропорт відновить свою роботу у штатному режимі».
Міжнародний аеропорт Пскова є аеродромом спільного базування, там дислокується 334 авіаційний полк.
За даними «Псковської губернії», після атаки дронів сталася пожежа на території військової частини 64044, це 2-а бригада спецназу ГРУ.
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- 30.08.2023 06:36
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