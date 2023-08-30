У вересні буде страшна битва за Токмак, – екскомандир “Айдару”

У вересні буде страшна битва за Токмак, вона може стати вирішальною для літньої кампанії. Русня це розуміє та тягне резерви.

Про це заявив екскомандир роти батальйону “Айдара” Євгеній Дикий.

«Хлопці та дівчата вже рубаються на другій лінії. Вони вже у ній. Якщо ЗСУ звільнять Токмак, русня матиме дуже мало шансів утримати Мелітополь і Бердянськ”, – пояснив він.

Також Дикий порадив, як слід діяти українцям, які чекають на прорив ЗСУ.

«Треба просто допомагати нашим усім, чим можна. Донатити, здавати кров, купувати для військових дрони, амуніцію, все, чого не вистачає. Ну, і хто вірить, то нехай молиться», – додав “айдарівець”.