Росіяни підпалюють мінні поля у Запорізькій області, намагаючись зупинити ЗСУ

Сили оборони України продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку Запорізької області, але ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Про це сказано в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW)

Російські мілблогери, які нещодавно стверджували, що російські війська утримують позиції в південній частині Роботиного, заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь, зазначили аналітики Інституту.

Вони також додали, що російські війська розкидають на замінованих полях легкозаймисті речовини і підпалюють їх за допомогою гранат з безпілотників, намагаючись перешкодити зусиллям з розмінування.

У той же час командир розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українські артилерійські можливості «рівні або навіть кращі», ніж у російських сил, і вони змогли відтіснити російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не даючи їм можливості підтримувати російські війська.

«Це спостереження не є універсальним по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під потужний російський артилерійський вогонь, який коригується російськими безпілотними літальними апаратами», – сказано у звіті ISW.

Гросберг також заявив, що з липня українські сили успішно виводять з ладу російські артилерійські радари. Аналітики при цьому нагадали, що російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння з середини липня щодо відсутності у Росії контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.