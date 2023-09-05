Три безпілотники вночі намагалися атакувати Москву

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Три безпілотники вночі намагалися атакувати Москву
Минулої ночі було загалом нібито було збито трьох безпілотників, які намагалися атакувати Москву.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Раніше повідомлялося про знищення дронів у Калузької області та Істринському районі Підмосков’я. Третій безпілотник, за даними Собяніна, збили у Тверській області.

«Силами ППО було знищено ще одного безпілотника в Тверській області в районі Завидово, який летів у напрямку Москви. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. На місце виїхали екстрені служби», – написав він у Telegram.

Собянін також повідомив, що внаслідок падіння уламків в Істринському районі було пошкоджено «побутовий об’єкт».

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  • 05.09.2023 07:12
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