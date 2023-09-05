Переговорів із Путіним найближчим часом не буде: Кулеба пояснив причину

Президент Росії Володимир Путін «не є серйозним переговорником» і доки він перебуває при владі, переговори про припинення вогню неможливі.

Про це в інтерв’ю NHK заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Україна не має іншого вибору, окрім як досягти успіху, і якщо вона хоче вижити як країна, вона має перемогти за будь-яку ціну”, – сказав дипломат.

Він також визнав, що успіх на полі бою має важливе значення для переговорів щодо припинення вогню заради миру, але додав: «я не думаю, що переговори з Росією розпочнуться найближчим часом».

Кулеба наголосив, що Путіну не можна довіряти як партнеру на переговорах.

“Навіть якщо він дасть обіцянку, немає жодної гарантії, що він її не порушить. Він не є серйозним переговорником”, – пояснив глава МЗС.