Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна. Відео

Невідомі дрони спробувала атакувати Москву, а також резиденцію президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише The Moscow Times.

Видання розмістило відео моменту знищення дрону над Завидовим у Тверській області, де розташована резиденція президента РФ.

Також дрони прилетіли до Підмосков’я – уламки впали на гараж із газовими балонами у Павлівській Слободі. Під час пожежі було кілька сильних вибухів.

Вночі ППО знищили безпілотники в Калузької області та в Істринському районі Підмосков’я, які намагалися атакувати Москву, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

В аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було оголошено план “Килим”. За даними «Яндекса», затримано 40 рейсів: 23 у Внуково, 2 у Домодєдово, 15 у Шереметьєво. Ще два рейси скасовано у Внуково. З 07:30 аеропорти Москви та підмосковний Жуковський працюють штатно.

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