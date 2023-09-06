Росіяни масовано атакували Одещину: є загиблий і руйнування

Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

«На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні», – написав він у Telegram.

Крім того, Кіпер повідомив, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.