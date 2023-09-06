Росіяни масовано атакували Одещину: є загиблий і руйнування

Росіяни масовано атакували Одещину: є загиблий і руйнуванняЧитати цю новину російською мовою
Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер
«На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні», – написав він у Telegram.
Крім того, Кіпер повідомив, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.
Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
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- 06.09.2023 06:44
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