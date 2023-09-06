Росіяни, які повернулися з “СВО”, готуватимуть школярів до війни

Учасників війни з Україною почнуть готувати до викладання «Основ безпеки та захисту Батьківщини» у школах.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на міністра освіти Росії Сергія Кравцова.

За його словами, цим займатиметься спеціальний центр, створений на базі Державного університету освіти. Підготовку до подальшого працевлаштування у школах зможуть пройти ветерани будь-яких бойових дій.

Кравцов нагадав, що з 1 вересня 2024 року «Основи безпеки життєдіяльності» (ОБЖ) замінять новим предметом, в якому зроблять акцент на початковій військовій підготовці, і тут будуть потрібні люди з досвідом.

Програми старого та нового курсів частково співпадатимуть, проте на уроках з «Основ безпеки та захисту Батьківщини» школярам почнуть також розповідати про військові обов’язки та службу в армії. «Пріоритет буде відданий практичній підготовці», – підкреслив Кравцов.