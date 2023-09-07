Російський Ростов атакували дрони: в місті лунали вибухи

У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, місцева влада повідомляє про збиття системою ППО кількох безпілотників.

Про атаку дронів повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, близько 03:00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. За його словами, окупанти збили 2 безпілотники.

Один нібито упав за містом у західній частині Ростова, а другий – у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42.

За його словами, пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, але від госпіталізації відмовилася.

Місцеві ЗМІ пишуть про щонайменше 3 вибухи, які чули всі райони міста. Також біля штабу Південного військового округу загорівся автомобіль.

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