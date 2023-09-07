У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві

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У Росії заарештували генерала, який відповідав за ППО у Москві
Московський гарнізонний військовий суд відправив до СІЗО генерал-майора Костянтина Огієнка, який відповідав за роботу ППО в столиці РФ.

Про це повідомив «Комерсант» із посиланням на матеріали справи. Огієнка звинуватили у махінаціях із землями оборонного призначення у Підмосков’ї.

До затримання генерал-майор командував 1-ою армією протиповітряної та протиракетної оборони, яка відповідає за захист Москви від ударів літаків, крилатих ракет та бойових блоків міжконтинентальних балістичних ракет.

За версією слідства, Огієнко отримав хабар за виділення земель оборонного призначення під забудову у Довгопрудному та Лобному. Проте Огієнко свою причетність до справи категорично заперечує. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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  • 07.09.2023 11:23
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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