Поразки Росії в Україні можуть стати перемогою для Північної Кореї

Невдачі Росії на полі бою в Україні можуть призвести до перемоги Північної Кореї, яка отримає раніше недоступні через санкції зброю та технології.

Про це повідомило CNN із посиланням на аналітиків.

У понеділок Рада національної безпеки США заявила, що переговори щодо озброєнь між Росією та Північною Кореєю «активно просуваються» після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян у липні, намагаючись переконати його продати артилерійські боєприпаси Москві.

США також вважають, що найближчим часом може відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.

“Ця зустріч є дуже важливою подією, якщо вона відбудеться. Росія має військові технології, які потрібні Кіму для його незаконних програм запуску супутників і доставки ядерної зброї”, – сказав Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень в Жіночому університеті Іхва в Сеулі.

Незважаючи на санкції ООН, Кім Чен Ин розвиває свою програму балістичних ракет запаморочливими темпами протягом останніх двох років. За цей час він зазнав десятків ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних (МБР), які теоретично могли б доставити ядерну боєголовку на материкову частину США.

Якби Кім отримав у свої руки технології від Росії, світового лідера в галузі ракетно-ядерних сил упродовж десятиліть, це стало б великим стимулом для його програм та великим занепокоєнням для лідерів на Заході, вважають аналітики.