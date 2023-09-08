ООН таємно домовляється з Москвою про поновлення зернової угоди, – Bild

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ООН таємно домовляється з Москвою про поновлення зернової угоди, – Bild
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нібито направив 28 серпня главі МЗС РФ Сергію Лаврову конфіденційний лист, у якому запропонував укласти угоду між ООН та Росією на поновлення зернової угоди.

Про це повідомляє Bild з посиланням на конфіденційний лист, у якому викладено чотири пункти.

Перший пункт передбачає, що ЄС скасує санкції проти «Россельхозбанка» та дозволить банку обійти обмеження, пов’язані з відключенням від SWIFT.

У пресслужбі Єврокомісії підтвердили газеті, що влада ЄС висловила через ООН готовність «знайти конструктивне рішення за допомогою створення дочірнього підприємства “Россельхозбанка”.

Другий пункт передбачає готовність ООН застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях.

У третьому пункті Гуттерріш нібито обіцяє російській владі сприяння частковому поверненню активів, заморожених внаслідок європейських санкцій. За словами генсека ООН, російські компанії з виробництва добрив «мають звернутися до національних органів ЄС за відповідними винятками».

Крім того, російським кораблям, які перевозять продукти харчування та добрива, хочуть знову дозволити швартуватись у портах країн ЄС.

Bild звернувся за коментарями до офісу Гутерріша, проте відповіді не отримав.

За інформацією німецької газети, російське керівництво зараз вивчає пропозиції ООН, при цьому в Кремлі поки що сумніваються в технічній можливості заявлених послаблень.

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  • 08.09.2023 19:45
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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