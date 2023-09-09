Ердоган закликав лідерів G20 виконати вимоги РФ щодо «зернової угоди»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення "зернової угоди".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі із перемовинами.

За їхніми словами, турецький президент намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі. Раніше Ердогану не вдалось переконати російського президента-диктатора Володимира Путіна відновити «зернову угоду».

«Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви до України», – пишуть автори видання.

Зазначається, що Анкара просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продовольства та добрив, а також відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

«Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники», – йдеться у матеріалі Bloomberg.