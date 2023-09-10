Росіяни заявили про масовану атаку на Крим безпілотників та катерів з десантом

Вночі 10 вересня російськими військовими нібито було знищено 8 безпілотників над Чорним морем і 3 швидкохідних військових катери, які нібито атакували окупований Крим.

Про це повідомило Міноборони РФ.

«Вночі 10 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації», – зазначили там.

У відомстві також додали, що нібито черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Криму.

Пізніше російське Міноборони заявило, що нібито знищило у Чорному морі 3 швидкохідні військові катери з десантними групами ЗСУ.

«Сьогодні вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя», – сказано в повідомленні.