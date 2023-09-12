У Росії пасажирський Airbus аварійно приземлився на полі під Новосибірськом

Літак Airbus-A320 "Уральських авіаліній", що летів із Сочі до Омська, здійснив аварійну посадку на полі в Новосибірській області.

Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на пресслужбу ГУ МНС по регіону.

Для пасажирів підготовлено пункт тимчасового розміщення у місцевому будинку культури.

“Всі пасажири літака евакуйовані, оглядаються медиками. На місце направлено шість автобусів, розгорнуто два пункти тимчасового розміщення. Працюють сили пожежно-рятувального гарнізону, додатково в готовність приведений гелікоптер Мі-8 МНС Росії», – йдеться у повідомленні.

Раніше літак просив посадку в новосибірському аеропорту, оскільки не зміг приземлитися в Омську. На борту перебували 170 людей, з них 23 дитини.

За попередньою інформацією, у літака відмовила гідросистема.