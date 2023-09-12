Путін заявив про розробку Росією зброї «на нових фізичних принципах»

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Путін заявив про розробку Росією зброї «на нових фізичних принципах»
Росія працює над створенням зброї «на нових фізичних принципах», яка нібито найближчим часом забезпечить безпеку країни.

Як пишуть російські ЗМІ, про це заявив президент РФ Володимир Путін під час пленарної сесії Східного економічного форуму.

«Навіть якщо подивитися у сферу забезпечення безпеки, то зброя на нових фізичних принципах буде забезпечувати безпеку будь-якої країни у найближчій історичній перспективі. Ми чудово це розуміємо та працюємо над цим», – розповів російський диктатор.

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться, але, як зазначає ТАРС, це може бути лазерна, інфразвукова, радіочастотна та інші види зброї.

При цьому на сайті МНС до такої зброї віднесено «генетичну, геофізичну, інфразвукову, кліматичну, лазерну, озонову, радіологічну, надвисокочастотну, прискорювальну, електромагнітну».

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  • 12.09.2023 13:19
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