Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі

Російські терористи вночі 13 вересня вчергове атакували південь Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доправлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.