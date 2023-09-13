Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі

Росіяни атакували південь Одещини: є постраждаліЧитати цю новину російською мовою
Російські терористи вночі 13 вересня вчергове атакували південь Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомили в Одеській ОВА.
Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.
На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.
Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доправлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.
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- 13.09.2023 05:29
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