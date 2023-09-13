По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ

Міноборони РФ оголосило, що удару по Севастополю цієї ночі було завдано крилатими ракетами, а також морськими дронами. У результаті пошкоджено два кораблі.

«ЗСУ вночі завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту», — цитує заяву міністерства державне агентство РИА Новости.

Міноборони стверджує, що російська ППО збила сім із десяти ракет, а патрульний корабель знищив усі три морські дрони. Три ракети, як каже міністерство, пошкодили два кораблі, які перебували на ремонті.