Родина заступника міністра економіки Олексія Соболєва має бізнес в окупованому Криму та спонсорує росію у війні проти України

Директора державного підприємства "Прозорро Продажі" у січні 2023 року Олексія Соболєва було призначено на посаду заступника міністра економіки України.

Директора державного підприємства «Прозорро Продажі» у січні 2023 року Олексія Соболєва було призначено на посаду заступника міністра економіки України. Відомо, що раніше Олексій Соболєв працював у «Dragon Asset Management», а згодом після звільнення, з 2015 до 2016 року, був радником міністра інфраструктури.

Але є ще декілька цікавих фактів із біографії заступника міністра економіки про які він мовчить, але які розкажуть про нього набагато більше, ніж вище перерахована нами інформація.

Справа в тому, що батько Олексія Соболєва – Дмитро Владленович має бізнес в окупованому росіянами Криму. Згідно статутним документам він є власником ТОВ «Кримська тентова компанія» та ТОВ «Арніка Крим».

Відповідно до інформації у мережі інтернет ці компанії ведуть активну господарську діяльність, а також перереєстровані у Криму у 2014 році або після нього за законодавством РФ.

Тож, що маємо - один із ключових очільників Міністерства економіки України, який у своїх інтерв’ю розповідає про те, що росія буде під санкціями ЄС дуже довго і її економіка цього не витримає, сам же або з допомогою родини, фінансово підтримує країну-агресора? А ми й досі продовжуємо дивуватися де у рф беруться фінансові активи на покупку зброї та ракет, щоб убивати українців та нищити мирні міста. Відповідь на поверхні – деякі представники нашої влади самі ж це і спонсорують. Олексій Соболєв у тому числі.