ЗСУ продовжують наступ та просунулися на кількох напрямках

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ЗСУ продовжують наступ та просунулися на кількох напрямках
Українські сили продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та навколо Бахмута та просунулися на південь від Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Генштаб України повідомив, що Сили оборони досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщиївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр передчасно оголосила про звільнення Україною Андріївки, але пізніше уточнила, що тяжкі бої за населений пункт все ще тривають.

13 вересня речник Східної групи військ України Ілля Євлаш заявив, що українські сили витіснили російські війська з позицій поблизу Міньківки (15 км на північний захід від Бахмута) та Дубово-Васильівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Генштаб України та Маляр заявили, що українські сили продовжують поступово просуватися на Мелітопольському напрямку.

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  • 15.09.2023 05:55
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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