Генштаб підтвердив взяття Андріївки

Український Генштаб у зведенні на ранок п'ятниці підтвердив взяття села Андріївка під Бахмутом. Напередодні представники міністерства оборони та ЗСУ влаштували публічну суперечку про те, чи взято це село.

«Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Кліщіївки. У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою», – йдеться у зведенні.

Кліщіївка та Андріївка — точніше, тепер уже їхні руїни — розташовані за кілька кілометрів на південь від руїн Бахмута. ЗСУ ще з початку літа намагаються охопити Бахмут із флангів і, зокрема, взяти панівні висоти в районі Кліщіївки. Андріївка знаходиться на південь і, відповідно, далі від Бахмута.

У четвер заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оголосила про взяття Андріївки, але потім представники воюючих у тому районі частин назвали цю заяву передчасною. Маляр відповіла, що не заявляє нічого про становище на фронтах без узгодження з військовими.