Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов

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Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов
Увольнение военкомов по всей Украине не решит проблему коррупции в военной сфере – прежде всего, в стране должна быть полностью обновлена кадровая система и подходы к ней.

Увольнение военкомов по всей Украине не решит проблему коррупции в военной сфере – прежде всего, в стране должна быть полностью обновлена кадровая система и подходы к ней. Об этом заявил народный депутат VIII созыва, бывший заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук, сообщает издание Ukranews.

По его словам, решение президента Владимира Зеленского об увольнении всех военкомов не является панацеей от повсеместной коррупции в ТЦК.

«Прежде всего, нужно менять систему. То, что надо менять персоналии, сомнений нет. Там персоналии надо вообще в тюрьму отправлять сплошь и рядом, а не на фронт, как говорят. Получается, ты их в дверь, а они в окно. Вот семеро военкомов плюс депутат-военком из Южного, я писал о нем, Смирнов, их отправили в резервную бригаду Сухопутных войск. Их не на фронт отправили, они в резервной бригаде сейчас. Я это знаю точно», – сказал он.

Мосийчук убежден: самим увольнением руководителей ТЦК не решить проблему, надо обновлять кадровую систему полностью, а главное – подходы.

«Я имел разговор со Львовом и Черниговом. Сказать, что ситуация плохая – это ничего не сказать – в моральном понимании. Я имел разговор и с нашими воинами-героями, которые лежат в госпиталях, которые потеряли конечности, которые потеряли здоровье, получили ранения, контузии. Президент их наградил за мужество, они получили ордена. Как вы думаете, пришел ли хоть кто-то из военкомата, из комиссариата, или из ТЦК, да? Нет. Они отправили им ордена “Новой почтой”… Это даже уже не коррупция, это – верх цинизма. Это уже за гранью добра и зла», – подчеркнул он.

Более того, Мосийчук призвал Украину отказаться от советских лекал в военной сфере.

«Потому что маленькая советская армия никогда не одержит победу над великой советской армией», – пояснил он.

В этой связи он критически отнесся к приказу Минобороны о мобилизации «кривых, косых, больных, горбатых», назвав его абсолютно коррупционным.

«Я общаюсь с офицерами, которые, собственно, занимаются воспитательной работой, занимаются тем, что в боевые части набирают мобилизованных из ТЦК, из учебных центров. Они просто в шоке, они не понимают зачем», – добавил он.

Вместе с тем собеседник подверг критике начатый процесс цифровизации в Украине, который предполагает обмен данными между всеми ведомствами, содержащими реестры.

«Идея, сама по себе, хорошая. Но если хорошую идею выполняют какие-то прохиндеи или люди, которые хотят построить коррупционную историю, то все это упирается в тупик», – указал он.

Вдобавок, Мосийчук осудил идею, озвученную нардепом от «Слуги народа» Давидом Арахамией, о том, что в Украину будут возвращать уклонистов из-за границы.

«У меня впечатление, что делают все, чтобы украинцы, те что за границей, в Украину не возвращались. Кроме запугивания и предвыборного пиара – это никак назвать нельзя», – указал он.

Аналогичного мнения Мосийчук придерживается и в отношении законопроекта нардепа Федора Вениславского о мобилизации студентов, получающих второе, третье образование.

«Абсолютно коррупционный законопроект. Можно принять решение, что эти люди либо подпадают под мобилизацию, либо не подпадают. Это будет определять чиновник МОНа, Министерства образования и науки. То есть, если ты чиновнику взятку принес, то ты не подпадаешь, а если не принес, то подпадаешь. Ну это издевательство», – считает он.

Экс-нардеп также убежден, что ВЛК в Украине, «независимо от войны или не войны», всегда была огромной коррупциогенной составляющей.

«Чтобы получить группу, надо нести взятку, при том надо нести взятку всем. Лично мне вставляли такие палки после покушения, после восьми операций сорока осколочных ранений… А когда пришла война, то все навыки коррупционные начали использоваться, а цена вопроса выросла», – добавил он.

Резюмируя, Мосийчук призвал власти Украины срочно решать выявленные проблемы в сфере коррупции в Минобороны – в противном случае, это еще в более негативной форме скажется на моральном духе бойцов.

Источник: from.ua

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  • 15.09.2023 15:16

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