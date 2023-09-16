Шуфрича заарештовано за підозрою в держзраді: що відомо

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Шуфрича заарештовано за підозрою в держзраді: що відомо
Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича у справі про держзраду. Його звинуватили у «поширенні російської пропаганди».

Вранці у п’ятницю Служба безпеки України провела обшук у будинку Шуфрича під Києвом. Як пишуть українські ЗМІ, під час обшуку було виявлено георгіївські стрічки, російські медалі, ордени та військову форму.

Шуфрич вибрався до Ради від партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ), яку з літа минулого року заборонено в Україні. Раніше партію очолював Віктор Медведчук. Справа Шуфрича пов’язана з розслідуванням справи колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Володимира Сівковича, який виїхав до Росії, і якого підозрюють у роботі на ФСБ.

За версією СБУ, Шуфрич виступав на українських та російських телеканалах «за завданням проросійського політика Володимира Сівковича з метою поширити російську пропаганду та просунути антиукраїнську політику».

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава — нібито штучне утворення, що Україна і Росія мають єдину історію і що українці та росіяни — нібито „один народ“», — йдеться у заяві СБУ. Депутат заперечує ці звинувачення.

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  • 16.09.2023 07:33
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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