Путін заслав Суровікіна до Африки

Генерал Сергій Суровікін, колишній командувач російських сил в Україні, приїхав до Алжиру разом із делегацією Міністерства оборони Росії.

Як повідомив “Комерсант”, це його перший закордонний візит з того часу, як він перестав з’являтися в публічному просторі після заколоту ПВК «Вагнер».

«Очевидно, що до Суровікіна зберігається довіра на найвищому рівні, і не виключено, що поїздка генерала може бути пов’язана з його можливим призначенням на посаду, яка матиме відношення до роботи у східному напрямку», — зазначив співрозмовник видання. Він пов’язує цю подорож Суровікіна з інтересами Росії «на східному напрямі».

У січні 2023 року президент Росії Володимир Путін зняв його з посади командувача російської військової операції в Україні, призначивши на цю посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

У травні 2023 року голова приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин анонсував, що Суровікін братиме участь у діалозі між Збройними силами РФ та ПВК «Вагнер» у питаннях постачання боєприпасів.

23 червня 2023 року найманці ПВК «Вагнер» під проводом Євгена Пригожина організували збройний заколот. Того ж дня було опубліковано відео, на якому Суровікін звертається до бійців ПВК та закликає їх зупинитися. Після цього генерал зник із громадського простору.