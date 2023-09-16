Росія запасається ракетами для ударів по енергетиці України взимку

Читати цю новину російською мовою
Росія запасається ракетами для ударів по енергетиці України взимку
Росія створює запас ракет і, швидше за все, знову бомбардуватиме енергетичну інфраструктуру України цієї зими.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

У період з жовтня 2022 року до березня 2023 року Росія завдавала ударів по національній енергетичній інфраструктурі України. В основному вони здійснювалися за допомогою крилатих ракет повітряного базування (КРПБ), зокрема сучасних AS-23a KODIAK. Стратегічні бомбардувальники несуть ці ракети із глибини російської території.

Інформація з відкритих джерел свідчить про те, що з квітня 2023 темпи витрат на ці ракети знизилися, водночас раніше російське керівництво заявляло про зростання темпів виробництва.

Таким чином, Росія, вочевидь, змогла створити значний запас КРПБ. Існує реальна ймовірність того, що взимку ця зброя знову буде спрямована проти об’єктів української інфраструктури.

  • 0
  • 16.09.2023 10:48
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:48
Росія запасається ракетами для ударів по енергетиці України взимку
Світ
10:17
Путін заслав Суровікіна до Африки
Україна
07:33
Шуфрича заарештовано за підозрою в держзраді: що відомо
Україна
16:54
Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель
Україна
15:25
Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?
Світ
15:23
Пашинян попередив Захід про підготовку Росією держперевороту у Вірменії
Україна
15:16
Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов
Україна
15:03
Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
Україна
07:20
Генштаб підтвердив взяття Андріївки
Україна
05:55
ЗСУ продовжують наступ та просунулися на кількох напрямках
Світ
18:47
Безпека та довіра: як вибрати надійне казино для гри
Світ
17:39
Посібник для українського “ватника”: чутки, саботаж, «орієнтація» дітей…
Світ
16:39
Тютюнова Продукція від Виробника: Як Обрати та Насолоджуватися Якістю
Україна
16:37
Не вірте фейкам! В Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з «Кровоспасом»
Україна
10:24
Родина заступника міністра економіки Олексія Соболєва має бізнес в окупованому Криму та спонсорує росію у війні проти України
Світ
07:12
Шойгу дозволив не призивати до армії росіян без ніг, без рук та без очей
Україна
06:34
У Євпаторії пролунали вибухи: імовірно атака дронів. Відео
Світ
07:21
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
Світ
06:49
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться сьогодні на космодромі “Восточний”
Україна
05:29
Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі
Світ
17:28
Российские спецслужбы создали информационную компанию «Девятый вал» – СМИ
Світ
13:19
Путін заявив про розробку Росією зброї «на нових фізичних принципах»
Світ
11:18
Смесители для ванной и кухни: искусство современной сантехники
Україна
11:12
У Криму пролунав вибух у Красноперекопському районі: валить дим
Світ
07:24
У Росії пасажирський Airbus аварійно приземлився на полі під Новосибірськом

Головне

Україна
16:54
Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель
Україна
15:03
Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
Україна
07:20
Генштаб підтвердив взяття Андріївки
Україна
06:34
У Євпаторії пролунали вибухи: імовірно атака дронів. Відео
Світ
07:21
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
Україна
05:29
Росіяни атакували південь Одещини: є постраждалі
Україна
11:12
У Криму пролунав вибух у Красноперекопському районі: валить дим
Україна
07:16
Росія атакувала Київ дронами: збито понад двадцять “шахедів”
Світ
12:40
Ердоган закликав лідерів G20 виконати вимоги РФ щодо «зернової угоди»
Світ
19:45
ООН таємно домовляється з Москвою про поновлення зернової угоди, – Bild
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія запасається ракетами для ударів по енергетиці України взимку
Україна
16.09.2023 10:48
ТОР
Путін заслав Суровікіна до Африки
Світ
16.09.2023 10:17
ТОР
Шуфрича заарештовано за підозрою в держзраді: що відомо
Україна
16.09.2023 07:33

Популярне

ТОР
Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов
15.09.2023 15:16
ТОР
Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
15.09.2023 15:03
ТОР
Путін заслав Суровікіна до Африки
16.09.2023 10:17

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг