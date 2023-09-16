Росія запасається ракетами для ударів по енергетиці України взимку

Росія створює запас ракет і, швидше за все, знову бомбардуватиме енергетичну інфраструктуру України цієї зими.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

У період з жовтня 2022 року до березня 2023 року Росія завдавала ударів по національній енергетичній інфраструктурі України. В основному вони здійснювалися за допомогою крилатих ракет повітряного базування (КРПБ), зокрема сучасних AS-23a KODIAK. Стратегічні бомбардувальники несуть ці ракети із глибини російської території.

Інформація з відкритих джерел свідчить про те, що з квітня 2023 темпи витрат на ці ракети знизилися, водночас раніше російське керівництво заявляло про зростання темпів виробництва.

Таким чином, Росія, вочевидь, змогла створити значний запас КРПБ. Існує реальна ймовірність того, що взимку ця зброя знову буде спрямована проти об’єктів української інфраструктури.