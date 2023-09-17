Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків

Вночі в Харкові пролунало кілька вибухів через російський обстріл міста.

Про атаку повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!» – написав він у Telegram.

Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник («Марсель») поінформував, що обстріл вівся з російського Бєлгорода, за попередніми даними, ворог застосував ЗРК С-300.

Загроза нових ракетних ударів зберігається, попередив Мельник, додавши, що інформація про можливі руйнування та постраждалих установлюється.