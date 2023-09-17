Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків

Росіяни вночі обстріляли ракетами ХарківЧитати цю новину російською мовою
Вночі в Харкові пролунало кілька вибухів через російський обстріл міста.
Про атаку повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!» – написав він у Telegram.
Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник («Марсель») поінформував, що обстріл вівся з російського Бєлгорода, за попередніми даними, ворог застосував ЗРК С-300.
Загроза нових ракетних ударів зберігається, попередив Мельник, додавши, що інформація про можливі руйнування та постраждалих установлюється.
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- 17.09.2023 06:42
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