Москву та Крим вночі атакували безпілотники

У ніч на неділю російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника на Москву та Крим.

Як повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, один дрон був знищений у міському окрузі Істра. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Згідно з заявою міноборони Росії, йдеться про дрон літакового типу. Він був збитий близько 1:45 за московським часом.

У московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було оголошено план «Килим».

Пізніше Собянін повідомив, що ще один безпілотник був нібито збитий силами ППО у Раменському районі, руйнувань та постраждалих після падіння уламків немає.

У заяві міноборони Росії у свою чергу йдеться про знищення безпілотника у Домодєдовському районі.

Крім того, ще шість безпілотників нібито було збито над окупованим Кримом, повідомили в міністерстві оборони РФ.

Спочатку відомство повідомило про атаку двох дронів у районі західного узбережжя півострова Крим, а за півгодини відзвітувало про виявлення чотирьох безпілотників «над північно-західним та східним узбережжям».

В обох випадках, за версією міноборони, йшлося про безпілотників літакового типу, яких було знищено. Інших подробиць відомство не надало.