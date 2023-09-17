Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії

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Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що США намагаються завдати стратегічної поразки Росії за допомогою України.

Про це чиновник заявив, відповідаючи на запитання співробітника телеканалу «Росія» Павла Зарубіна. Той поцікавився у міністра: «США знову заявили, що готові постачати Україні далекобійні снаряди із збідненим ураном. А що далі?»

«Я не можу коментувати їхні заяви. Вони мають сім п’ятниць на тижні. Можливо, готують громадськість», – відповів Лавров.

Він також заявив, що постачання снарядів із збідненим ураном, які увійдуть до нового пакету військової допомоги Україні, «не змінять сутність того, що відбувається».

«Україну довгі роки готували, щоб її руками та тілами вести боротьбу для стратегічної поразки Росії. Хоч би що вони говорили, вони [США] керують цією війною, постачають зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну», – сказав Лавров.

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  • 17.09.2023 13:36
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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