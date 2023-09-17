Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16

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Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16
Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «зрушив з місця дуже серйозно» та «набрав обертів».

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не став наводити подробиць, пояснивши це тим, що не кожна країна хоче повідомляти про той процес, який відбувається на її території.

«Дуже багато запитують стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так докладно відповідати на ці запитання», – пояснив Ігнат.

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  • 17.09.2023 18:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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