Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Він додав, що зокрема звільнено Ганну Маляр.

Звільнено:

● Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України

● Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України

● Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України

● Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України

● Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції

● Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

● Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.