Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом

Адміністрація президента Росії вимагає від підконтрольних засобів масової інформації перестати називати президента України Володимира Зеленського президентом.

Про це повідомило The Moscow Times. Вимога поширюється на всі типи медіа, включаючи телеканали та інтернет-ЗМІ.

Директиву розіслали у п’ятницю ввечері, 15 вересня. Нові стандарти намагаються нав’язати всім підконтрольним редакціям: від ТАСС до „Ридовка“. У ряді видань вимоги викликали обурення співробітників, деякі з них погрожували звільнитися.

Представники Кремля пропонують виданням або не згадувати посаду Зеленського, або використати фразу «режим Зеленського» під час висвітлення його діяльності. Крім заголовків, ця вимога також стосується основного тексту матеріалу та беків — частин, де розповідається передісторія подій. Основна увага на даний момент приділяється заголовкам, щоб при передачі інформації в агрегаторах новин Зеленський не був офіційно названий президентом.

Агентство «РИА Новости», яке входить до холдингу «Россия сегодня» під керівництвом підсанкційного пропагандиста Дмитра Кисельова, у публікаціях понеділка, 18 вересня, не називає Зеленського президентом, переконалися The Moscow Times: посада опускається, у статтях використовуються лише ім’я та прізвище президента України. Агентство ТАСС при цьому продовжує називати Зеленського президентом.