Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом

Читати цю новину російською мовою
Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом
Адміністрація президента Росії вимагає від підконтрольних засобів масової інформації перестати називати президента України Володимира Зеленського президентом.

Про це повідомило The Moscow Times. Вимога поширюється на всі типи медіа, включаючи телеканали та інтернет-ЗМІ.

Директиву розіслали у п’ятницю ввечері, 15 вересня. Нові стандарти намагаються нав’язати всім підконтрольним редакціям: від ТАСС до „Ридовка“. У ряді видань вимоги викликали обурення співробітників, деякі з них погрожували звільнитися.

Представники Кремля пропонують виданням або не згадувати посаду Зеленського, або використати фразу «режим Зеленського» під час висвітлення його діяльності. Крім заголовків, ця вимога також стосується основного тексту матеріалу та беків — частин, де розповідається передісторія подій. Основна увага на даний момент приділяється заголовкам, щоб при передачі інформації в агрегаторах новин Зеленський не був офіційно названий президентом.

Агентство «РИА Новости», яке входить до холдингу «Россия сегодня» під керівництвом підсанкційного пропагандиста Дмитра Кисельова, у публікаціях понеділка, 18 вересня, не називає Зеленського президентом, переконалися The Moscow Times: посада опускається, у статтях використовуються лише ім’я та прізвище президента України. Агентство ТАСС при цьому продовжує називати Зеленського президентом.

  • 411
  • 19.09.2023 07:32
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:32
Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом
Україна
06:43
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
Україна
11:42
Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони
Україна
06:58
Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині
Світ
06:37
Глава МЗС Китаю летить до Росії після обговорення війни в Україні з США
Україна
18:21
Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16
Світ
15:33
З бронежилетом та мечем: Кім Чен Ин поїхав з Росії
Україна
15:13
ЗСУ звільнили Кліщіївку: Єрмак підтвердив
Світ
13:51
Дрон атакував російський стратегічний аеродром Шайківка
Світ
13:36
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Світ
10:48
Шапка-вушанка, горілка з Шойгу та морж Міша: як розважали Кім Чен Ина в Росії
Світ
07:07
Москву та Крим вночі атакували безпілотники
Україна
06:42
Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків
Світ
14:56
Російські школи витратили на зброю та боєприпаси у 8 разів більше, ніж на комп’ютери
Україна
10:48
Росія запасається ракетами для ударів по енергетиці України взимку
Світ
10:17
Путін заслав Суровікіна до Африки
Україна
07:33
Шуфрича заарештовано за підозрою в держзраді: що відомо
Україна
16:54
Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель
Україна
15:25
Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?
Світ
15:23
Пашинян попередив Захід про підготовку Росією держперевороту у Вірменії
Україна
15:16
Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов
Україна
15:03
Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
Україна
07:20
Генштаб підтвердив взяття Андріївки
Україна
05:55
ЗСУ продовжують наступ та просунулися на кількох напрямках
Світ
18:47
Безпека та довіра: як вибрати надійне казино для гри

Головне

Україна
06:43
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
Україна
11:42
Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони
Україна
06:58
Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині
Україна
18:21
Процес серйозно зрушив з місця: Ігнат – про підготовку пілотів на F-16
Україна
06:42
Росіяни вночі обстріляли ракетами Харків
Україна
16:54
Морський дрон СБУ вразив російський ракетний корабель
Україна
15:03
Важко спрогнозувати, що нас очікує: Запорізька область готується до деокупації
Україна
07:20
Генштаб підтвердив взяття Андріївки
Україна
06:34
У Євпаторії пролунали вибухи: імовірно атака дронів. Відео
Світ
07:21
По Севастополю вдарили десятьма ракетами: два кораблі пошкоджено, – міноборони РФ
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом
Світ
19.09.2023 07:32
ТОР
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
Україна
19.09.2023 06:43
ТОР
Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони
Україна
18.09.2023 11:42

Популярне

ТОР
Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: було гучно на Хмельниччині та Одещині
18.09.2023 06:58
ТОР
Кремль заборонив ЗМІ називати Зеленського президентом
19.09.2023 07:32
ТОР
Росіяни вночі вдарили по Львову: є постраждалі
19.09.2023 06:43

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг