Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування

Україна
21.09.2023 06:53
В Києві після російської атаки в Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Рятувальники гасять пожежу на СТО. Зайнялись також дві автівки. В двоповерховому будинку, що поруч, — вибиті вікна.
Наразі відомо про 5 постраждалих. Трьох (серед них 9-ти річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.
Також пошкоджений заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, вони не травмувались.
Киев
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