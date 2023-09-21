Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування

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Ракетна атака на Київ: є постраждалі та руйнування
В Києві після російської атаки в Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Рятувальники гасять пожежу на СТО. Зайнялись також дві автівки. В двоповерховому будинку, що поруч, — вибиті вікна.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Трьох (серед них 9-ти річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.

Також пошкоджений заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, вони не травмувались.

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  • 21.09.2023 06:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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