Українська бронетехніка прорвала останню лінію оборони росіян на Запорізькому фронті

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Українська бронетехніка прорвала останню лінію оборони росіян на Запорізькому фронті
Українська бронетехніка діє за останньою лінією російського оборонного шару, який нині проривають ЗСУ на заході Запорізької області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Однак ще зарано говорити, що українські сили повністю прорвали цей російський оборонний рубіж.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів та загороджень із зубів дракона, які є частиною трирівневої оборони, і вела обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід).

При цьому аналітики зазначили, що незрозуміло, чи українські військові збережуть ці позиції. В ISW підкреслили, що це перший випадок, коли українські сили використовують бронетехніку за межами російської трирівневої оборони.

«Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці забезпечили собі прорив перших двох ліній цього шару достатньою мірою, щоб транспортні засоби могли прорватися через пролом», – сказано у зведенні Інституту.

На думку експертів, здатність України доставляти бронетехніку до найгрізніших російських оборонних споруд та долати їх, а також керувати цими машинами поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

  • 12
  • 22.09.2023 06:42
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