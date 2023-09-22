Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут та ще два ключових міста

Українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інші ключові міста від російської окупації.

Як повідомляє CNN, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні.

«Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста», – сказав Зеленський.

Проте президент не розкрив, про які саме два ключові населені пункти йде мова.

«Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план», – додав Зеленський.