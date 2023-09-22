Быстрая доставка продуктов Турбо Юа

В таком большом городе, как Киев, доставка продуктов от 15 минут пользуется спросом, поскольку значительно экономит время.

В таком большом городе, как Киев, доставка продуктов от 15 минут пользуется спросом, поскольку значительно экономит время. Также услуга позволяет правильно питаться или делать домашние запасы, не отвлекаясь на посещение супермаркетов. Развитие технологий позволило пользоваться доставкой без дополнительных затрат, а иногда даже сэкономить.

Доставка продуктов — комфортный инструмент для клиентов

Преимуществ оформления продуктовой корзины через интернет гораздо больше, чем можно подумать. Вот основные плюсы такого решения:

цена собранной корзины соответствует рыночному чеку без дополнительных переплат;

обширный каталог предлагает возможность выбора;

все продукты и товары имеют сроки годности, а перед доставкой конечному потребителю их дополнительно проверяют.

Вместе с сервисом Турбо Юа покупатели получают качественный товар. Хлеб, мясо, яйца, молочные продукты и прочее готово к приготовлению и употреблению.

Как сделать заказ через сервис Турбо

Покупателям доступна возможность использования мобильного приложения или напрямую через официальный сайт. Для оформления продуктовой корзины необходимо:

Указать адрес. Турбо осуществляет доставку в большинство районов Киева и в ближайшее время начнет принимать заказы со всех уголков столицы. Выбрать товары на сайте в разделе «Каталог». Подтвердить выбранную продукцию и ожидать прибытия курьера. Статус заказа будет постоянно обновляться в течение доставки.

Заказывать продукты онлайн через сервис Турбо безопасно. Много внимания уделяется соблюдению санитарных норм при доставке заказов. Тщательно выполняются все правила товарного соседства, что очень важно при работе с продуктами.

Ассортимент товаров и преимущества сервиса ТурбоЮа

Онлайн-супермаркет предлагает качественные продукты питания, а также сопутствующие товары. В каталоге есть органические товары без лактозы и глютена. На сайте представлены следующие категории:

разнообразные мясные изделия, колбасы, сосиски;

широкий выбор рыбы и морепродуктов;

замороженные товары и полуфабрикаты;

био и молочные продукты, яйца, сыры в ассортименте;

свежие овощи, зелень и ягоды;

выпечка и хлебобулочная продукция;

готовая еда;

табачные изделия и алкогольные напитки;

шоколад и конфеты;

сладкая и обычная вода, газированные безалкогольные напитки, чай, кофе;

бакалея — разные виды макаронных изделий, круп, муки.

Это неполный список товаров. Также покупатели могут заказать товары для дома, бытовую химию и средства ухода. Оплатить заказ можно онлайн на сайте при оформлении наличными или банковской картой при получении.

Преимущества заказа продуктов с доставкой Турбо:

курьеры доставляют продукты от 15 минут;

можно использовать удобное мобильное приложение;

заказы стоимостью от 250 грн доставляются бесплатно;

при заказе можно получить бонусную виртуальную валюту TurboCoin, которая обменивается на товары из каталога.

Все продукты доставляются в специальных термосумках, чтоб продукты оставались свежими.

С Turbo UA покупатели получают максимум удобства, качества и выгоды.