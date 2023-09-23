“Крабовая ловушка”: ССО розповіли про спецоперацію по ураженню штабу ЧФ РФ

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“Крабовая ловушка”: ССО розповіли про спецоперацію по ураженню штабу ЧФ РФ
Влучання ракет 22 вересня у штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь стало результатом спеціальної операції Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це розповіли ССО.

“Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому м.Севастополь”, – сказано в повідомленні.

Бійці ССО передали дані Повітряним силам для нанесення ураження.

В ССО додали, що деталі проведення операції стануть відомі, коли це буде можливо, а результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

  • 15
  • 23.09.2023 07:47
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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