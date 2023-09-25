Зеленський заявив про спільне виробництво зброї Україною та США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, що Вашингтон та Київ домовилися про спільне виробництво зброї, зокрема, систем ППО.

Зеленський розповідав про результати свого візиту до США та Канади, який він робив цього тижня.

«Є історичне рішення Америки щодо спільного виробництва зброї та оборонних систем, зокрема і ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане дійсністю. Ми зробимо це реальністю», – заявив президент.

Він не уточнив, про які саме види озброєнь йдеться, проте сказав, що домовленості означають появу нових робочих місць «для обох наших народів — і для українців, і для американців».

«Ми маємо чітку перспективу — те, про що вже домовилися, — нову силу України для недопущення повторення російських агресій», — додав Зеленський.

Він також розповів, що Україна отримає від США артилерію, снаряди та ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракети для ППО, тактичні машини, «а також деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою».

Раніше американська преса писала, що адміністрація президента Джо Байдена також вирішила передати Україні балістичні ракети ATACMS, про постачання яких Київ просив уже багато місяців.

При цьому повідомлялося, що ЗСУ отримають не фугасний, а касетний варіант цієї ракети, який має дещо меншу дальність. Ці дані не підтверджували офіційно.