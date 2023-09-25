США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистеми

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні $522 млн на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми, а також на розвиток енергогенерації.

Як повідомляється на сайті посольства США в Україні, відповідний меморандум підписали уряди обох держав.

Цей меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору на сучасний та диверсифікований.

Угода передбачає такі напрямки:

Відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України; встановлення магістральних автотрансформаторів;

Посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;

встановлення розподіленої газової генерації (зокрема, турбіни CCGT виробництва США);

Впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;

Посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами.