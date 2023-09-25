США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистеми

США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистемиЧитати цю новину російською мовою
Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні $522 млн на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми, а також на розвиток енергогенерації.
Як повідомляється на сайті посольства США в Україні, відповідний меморандум підписали уряди обох держав.
Цей меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору на сучасний та диверсифікований.
Угода передбачає такі напрямки:
-
Відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України; встановлення магістральних автотрансформаторів;
-
Посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;
-
встановлення розподіленої газової генерації (зокрема, турбіни CCGT виробництва США);
-
Впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;
-
Посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами.
- 21
- 25.09.2023 10:19
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: